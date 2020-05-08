Omurilik enfeksiyonu geçiren Ahmet Furkan, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
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Omurilik enfeksiyonu geçiren Ahmet Furkan, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Omurilik enfeksiyonu geçiren Ahmet Furkan, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
08.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:29

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde boğaz enfeksiyonu şikayetiyle götürüldüğü hastanede 'omurilik enfeksiyonu' tanısı konan Ahmet Furkan Yavuz (4) yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde boğaz enfeksiyonu şikayetiyle götürüldüğü hastanede 'omurilik enfeksiyonu' tanısı konan Ahmet Furkan Yavuz (4) yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Tuğba-Ramazan Yavuz çifti, oğulları Ahmet Furkan'ı geçen 9 Mart'ta boğaz enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye götürdü. Yapılan testlerin ardından Ahmet Furkan'a omurilik enfeksiyonu teşhisi konuldu. Birden elini kolunu oynatamamaya, yürüyememeye ve konuşamamaya başlayan Ahmet Furkan, 40 gün boyunca Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda kaldı. İntravenöz immünglobulin tedavisi (IVIG) olmak üzere çeşitli tedavilerin uygulanmasının ardından sağlığına kavuşmaya başlayan Ahmet Furkan, evde solunum desteğinin sağlanmasıyla taburcu edildi. Ahmet Furkan, 2 gün sonra kalbinin durması üzerine tekrar hastaneye götürüldü. Doktorların müdahalesiyle yaşama tutunan Ahmet Furkan, 2 haftayı aşkın süredir yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

'BİRDEN YÜRÜYEMEMEYE BAŞLADI'Anne Tuğba Yavuz Gezen, oğlunun hiçbir hastalığının olmadığını, boğaz enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye götürdüklerini söyleyerek, "Yürüyen, bisiklet süren bir çocuktu. 9 Mart'ta hastalandı. Boğaz enfeksiyonu geçirdik. Birden yürüyememeye başladı. Çocuğumuzu hastaneye götürdük. Hastanede 'omurilik enfeksiyonu kapmış' dediler. Sinir sistemleri yüzünden yürüyemiyordu, konuşamıyordu hiçbir şey yapamıyordu. Hacettepe Hastanesi'nde tedavi sürecimiz başladı. Tedavi sürecimizde nefesinde problem oldu. 15 gün entübe ettiler. Boğazında delik açıldı, makineye bağlı şekilde yaşıyordu. Fakat tedavi sürecimiz iyi olduğu için çocuğumuz elini kolunu oynatmaya başlamıştı. Emar sonuçları ilk günküne bakılarak daha iyi geldi. 35 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıktık. 5 gün de serviste kaldık. Her şey yolunda gidiyordu. Sonra eve çıktık" dedi.'ÇOCUĞUMUZ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ'

Anne Tuğba Yavuz Gezen, her şey iyi giderken oğlunun kalbinin durduğunu anlatarak, "Her şey iyi gidiyordu. Bir uyandık, makineler ötmeye başladı, kalbi durdu, çocuğumuz morarmaya başladı. Biz hemen sağlık ekibini aradık. Geldiler kalp masajı yaptılar. Şu an hastanede yatıyor. Beyni çok hasar gördüğü için uyanmasının zor olduğunu söylüyorlar. 18 gündür burada yatıyor. Elinde kolunda hiçbir tepki yok. Sadece ışık refleksi varmış. Bu haliyle yaşayacağını söylüyorlar. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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