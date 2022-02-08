Omurgası kopan felçli hasta, geliştirilen elektrikli implant sayesinde yürüdü

İsviçreli bilim insanları gerçekleştirdikleri elektrikli implant sayesinde, omuriliği tamamen kopan felçli hastayı günler içinde yürütmeyi başardı.

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (EPFL) bilim insanları, Grégoire Courtine ve Jocelyne Bloch tarafından 2018'de ilk defa geliştirilen sistemin ilerleterek tam omurilik yaralanması olan hastaların ayakta durmasını, yürümesini ve hatta yüzme, bisiklete binme ve kano gibi eğlence etkinliklerini gerçekleştirmesini sağladı. Araştırma ekibi, Courtine & Bloch sistemini yapay zeka yazılımı tarafından kontrol edilen daha sofistike elektrikli implantlarla geliştirerek, omuriliği tamamen kopan Michel Roccati adlı hastanın laboratuvar dışında da yürümesini sağladı.