Omurga Travmaları Kalıcı Hasara Neden Olabilir"

Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü Mustafa Gürelik, omurga travmalarının vücutta kalıcı hasara neden olabileceği uyarısında bulundu.



Gürelik, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklıkların artması ile birlikte sosyal aktiviteler ve sporun insan hayatında çok daha fazla yer aldığını belirtti.



Bu aktiviteler sırasında meydana gelen omurgada kırık, çıkık ve omurilik hasarlarının tedavi edilmemesi durumunda yaşanabilecek sıkıntılar ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler veren Gürelik, doğa sporları yaparken temel kuralların ihmal edilmemesi ve dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekti.



Ayrıca trafik kazalarının da bu tip travmaların en büyük nedenlerinden olduğunu vurgulayan Gürelik, şunları söyledi:



"İlk etapta ciddi belirti vermeyen omurga zedelenmeleri, ilerleyen zamanlarda geçmeyen ağrılarla kendini hissettiriyor. Omurga travmaları vücudun herhangi bir yerinde güçsüzlük, koordinasyon problemi, felç, uyuşma, o bölgeyi hissedememe, mesane veya kalın bağırsak kontrolünün sağlanamaması, kollarla ellerin hareket ettirilememesi, omurilikteki kanama sonucu kas zafiyeti, dış kanama sonucu kol ve bacakların hissizleşmesi gibi şikayetlerle kendini hissettiriyor."



Bu tür durumlarda ilk müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Gürelik, omurga travmasının genellikle, boynun üst kısmında, sırt ile bel arasında, belin alt kısmında yaşandığını, yaralanma şüphesi olan kişinin sağlık personeli gelene kadar hareket ettirilmemesini, yer değişikliği gerekiyorsa sırtüstü yatar pozisyonda omurganın bükülmesine izin vermeden düz ve 3-4 kişi tarafından güvenli bölgeye taşınmasını tavsiye etti.



Prof. Dr. Mustafa Gürelik, bu gibi durumlarda uzman bir hekime başvurarak radyolojik incelemelerle tanı koyulabileceğini belirterek, ayrıca travma sonrası omurilik ve sinirlerde hasar olmasa bile uzun vadede omurgada kayma, eğrilik, kamburluk gibi omurga yapısında bozukluklar veya bel ve boyun fıtıkları yaşanabileceği konusunda uyardı.



Dikkatsizlik ve kaza sonucu meydana gelen omurga travmalarının tedavisinin yaralanma türüne göre değişiklik göstereceğini dile getiren Gürelik, hafif şiddetli yaralanmalarda korse, istirahatle tedavinin yeterli olabileceğini, bazı hastalarda ise kırıkları tespit edecek vida, çubuk gibi implantlar kullanılarak operasyon uygulanmasının gerekli olduğunu kaydetti.