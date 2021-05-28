Omurga sağlığını nasıl koruyabiliriz? Omurga sağlığını korumak için neler yapmalıyız?

Sağlıklı beslenmek, spor yapmak, yürümek, doğru oturuş vb. gibi herkesin kolaylıkla yapabileceği basit konular bile omurga sağlığı açısından oldukça önemlidir. Mutsuzluğun bile omurga sağlığını olumsuz etkilediği bu pandemi sürecinde omurga sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Fizyoterapist Zafer Aksungur açıklıyor. Peki, Omurga sağlığını nasıl koruyabiliriz? Omurga sağlığını korumak için neler yapmalıyız?

Sağlıklı beslenmek, spor yapmak, yürümek, doğru oturuş vb. gibi herkesin kolaylıkla yapabileceği basit konular bile omurga sağlığı açısından oldukça önemlidir. Mutsuzluğun bile omurga sağlığını olumsuz etkilediği bu pandemi sürecinde omurga sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Fizyoterapist Zafer Aksungur açıklıyor. Peki, Omurga sağlığını nasıl koruyabiliriz? Omurga sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Mutsuzluk omurga sağlığını nasıl etkiliyor? Omurgayı olumsuz etkileyen şeyler nelerdir? Uyurken nasıl yatmalıyız? Nasıl bir yastık seçimi omurgayı olumlu etkiler? Nasıl yatak seçimi yapılmalıdır? İşte detaylar haberimizde..

OMURGA SAĞLIĞINI NASIL KORUMALIYIZ?

Öncelikle hastalıkların ortaya çıkmadan tedbirler alınmasının önemini kavramalıyız. Birçok kişi herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık hissetmeden hekime başvurmuyor. Ancak ağrı ya da rahatsızlık hissetmememiz omurgamızın sağlıklı olduğunu ya da olacağını göstermemektedir. Eğer ofis ortamında çalışıyor, hareketsiz bir yaşam sürüyorsak er ya da geç omurga rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalacağız demektir.

Omurga bakımının ana unsuru egzersiz yapmaktır. Kaslarımızı güçlendirmek omurgamızı da korumaya yardımcı olacaktır. Ancak unutulmaması gereken rastgele yapılacak egzersizlerin faydalı olmama ihtimali olduğu hatta zararlı olabileceğidir. Özellikle de herhangi bir omurga rahatsızlığı olan bir hastanın tamamen hekim önerilerine yönelik egzersizler yapması gerekmektedir.

Günlük aktivitelerinizi gözden geçirmeniz ve bunları düzenlemeniz de omurga sağlığınızı korumak için yapabilecekleriniz arasındadır. Örneğin yürüme mesafesinde olan bir yere giderken aracınızla değil yürüyerek gidebilirsiniz.

İmkânınız varsa düzenli olarak yüzmeye gidebilirsiniz. Yüzmek iskelet sistemimiz için en faydalı sporlardan biridir.

Tüm bunların yanı sıra her sabah 15 dakikanızı bile egzersize ayırmanız güne hem dinç başlamanızı hem de bir nebze hareketsiz yaşamdan uzaklaşmanızı sağlayacaktır.

Omurga sağlığımızı korumak için yapabileceğimiz en önemli şey ise doğru duruştur. Yapmamız gereken ayakta, otururken ya da yatarken omurgamıza en az yük binecek şekilde bir pozisyon almak ve mümkün olduğunca dik durma alışkanlığı kazanmaktır. Böylelikle kemik ve eklemlerimiz zorlanmadan kaslarımız çalışır, çabuk yorulmayız, boyun sırt ve bel ağrılarından korunuruz. Ayrıca bu duruş estetik bir görünüm de sunmaktadır.

OMURGA SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Haberler.com stüdyosuna konuk olan FizyoterapistZafer Aksungur, omurga sağlığına nelerin zarar verdiğini ve omurga sağlığını korumak için neler yapılabileceğini anlattı. Doğru yatak seçimiyle ilgili bilgiler veren Aksungur, "Düz zeminde yatmak ağrılar iyi gelir" söylentisini de yıktı.

- Düzenli yürüyüş

- Düzenli egzersiz

- Spor yapmak (Pilates, yoga, yüzmek)

- Oturuken duruşumuza dikkat etmek gerekir.

- Dik oturmak

-Sağlıklı beslenmek

- Doğru yatış pozisyonu

- Masabaşı işi çalışırken;

Sırtınız dik olmalı, oturduğunuz sandalye arkası yüksek olmalıdır. Bilgisayar başında oturuyorsanız sırtınızı sandalyeye yaslamalı ve kollarınızı masaya uzatarak bilgisayar kullanmalısınız. Ayaklarınız yer ile temas etmelidir, bacak bacak üstüne atarak oturmak da doğru bir duruşu engelleyecektir. Bilgisayar ekranının yüksekliği göz hizanızda olacak şekilde sandalyenizi ayarlamalısınız. Ayrıca sandalyenize yaslandığınızda bel çukurunun boşta kalmaması gerekir. Sandalyeniz buna uygun değilse yastık ile destekleyebilirsiniz. Eğer uzun süre oturarak çalışıyorsanız belli aralıklarla kalkıp dolaşmanız ve kaslarını germeniz de faydalı olacaktır.

OMURGA SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYURKEN NASIL YATMALIYIZ?

-Yüksek ve sert yastık seçmemeliyiz.

-Yastığın üzerinde omuz olmamalıdır.

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