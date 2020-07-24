Omurga ameliyatı ile sağlığına kavuştu Konya'nın Beyşehir ilçesinde, düşme sonrası omurgada kırık şikayetiyle Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran kişi, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, düşme sonrası omurgada kırık şikayetiyle Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran kişi, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

İlçede yaşayan Mustafa Yorulmaz (32), düşme sonucu hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde omurgasında kırık tespit edilen ve acil ameliyata alınan Yorulmaz, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Numan Duman, gazetecilere, acil servise başvuran hastanın "L1" omurgada kırık tanısı konulduğunu söyledi.

Hastanın acil ameliyata alındığına işaret eden Duman, operasyonun başarıyla neticelendiğini ve ameliyattan bir gün sonra hastanın yürümeye başladığını, üçüncü gününde ise hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ise Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hassas ameliyatlar olarak bilinen omurga kırığı ameliyatının "ilk kez" yapıldığını dile getirdi.

Küçükbuzcu, omurga kırığı gibi hassas ameliyatların vakit kaybı olmadan hastanede başarıyla yapıldığını sözlerine ekledi.

Sedyede geldiği hastaneden geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşarak taburcu olan Yorulmaz da, kendisini tedavi eden doktor ve sağlık ekibine teşekkür ederek, "Hastanemizde ilk kez bu tip bir ameliyatın gerçekleştiğinin belirtilmesi benim mutluluğumu daha da artırdı." dedi.

Kaynak: AA