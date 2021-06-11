Ömür Serdal Altunsöz kimdir? Atletik Performans Antrenörü Ömür Serdal Altunsöz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Euro 2020 turnuvasında A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Ömür Serdal Altunsöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Milli Takım atletik performans antrenörü Ömür Serdal Altunsöz'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye A Milli Takım atletik performans antrenörü Ömür Serdal Altunsöz'ün hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Atletik Performans Antrenörü Ömür Serdal Altunsöz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar yazımızda.
ÖMÜR SERDAL ALTUNSÖZ KİMDİR?
Ömür Serdal Altunsöz, 24 Mayıs 1976 Ankara doğumludur.
Ömür Serdal Altunsöz doğum tarihi : 24 Mayıs 1976
Ömür Serdal Altunsöz kaç yaşında : 45 yaşında
Ömür Serdal Altunsöz nereli : Ankara
Ömür Serdal Altunsöz mesleği ne : A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü
Ömür Serdal Altunsöz, A Milli Takım'da atletik performans antrenörü görevinde bulunmaktadır. Meslek hayatına ilk olarak 2002 yılında Gençlerbirliği takımında başlayan Ömür Serdal Altunsöz, sırasıyla; Bursaspor, Karşıyaka, Kocaelispor, Sakaryaspor takımlarında atletik performans antrenörlüğü görevinde bulundu. 2010 yılından bu yana Türkiye ve Türkiye U-19 U-21 takımlarında atletik performans antrenörlüğü, yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Euro 2020 de ise A Milli Takım teknik heyetinde yer alan Ömür Serdal Altunsöz, atletik performans antrenörüdür.