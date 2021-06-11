Ömür Serdal Altunsöz kimdir? Atletik Performans Antrenörü Ömür Serdal Altunsöz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Euro 2020 turnuvasında A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Ömür Serdal Altunsöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Milli Takım atletik performans antrenörü Ömür Serdal Altunsöz'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.