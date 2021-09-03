Ömür Kahraman'ın "Torbayla Yaşamak" kitabının imza günü yarın yapılacak
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Ömür Kahraman'ın "Torbayla Yaşamak" kitabının imza günü yarın yapılacak

Ömür Kahraman'ın 'Torbayla Yaşamak' kitabının imza günü yarın yapılacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Bağırsağın işlevini yerine getiremediğinde karın bölgesinde taşınan bir torbayla hayata devam edildiği Ostomi (stoma) hastalığıyla bir ömür mücadele eden 49 yaşındaki Ömür Kahraman, hastalığı yenme hikayesini "Torbayla Yaşamak" adlı kitapta ele aldı.

Bağırsağın işlevini yerine getiremediğinde karın bölgesinde taşınan bir torbayla hayata devam edildiği Ostomi (stoma) hastalığıyla bir ömür mücadele eden 49 yaşındaki Ömür Kahraman, hastalığı yenme hikayesini "Torbayla Yaşamak" adlı kitapta ele aldı.

Kahraman, yarın saat 15: 00'te Kanyon AVM D&R'da "Torbayla Yaşamak" kitabının imza gününe katılacak.

Başarılarla dolu bir iş yaşamı olan Türk Hava Yolları (THY) İtalya Bari Genel Müdürü Kahraman'ın, hastalığı yaşayanlara rehber olması amacıyla yazdığı kitap 25 Ağustos'ta Vega Yayınlarından çıktı.

Kahraman, kitabında uzun yıllar mücadele ettiği hastalığını, mücadelesini ve stomalı yaşama dair bildiklerini anlatıyor.

Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yergök, Prof. Dr. Dursun Buğra, Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan, Prof. Dr. Turgut İpek, Prof. Dr. Melih Paksoy, Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Op. Dr. Ümit Sekmen, Dr. Cevat Bayraktar, Dr. Özdal Ersoy, Op. Dr. H. Mehmet Mülayim, Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Dernek Başkanı Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara ve Hemşire Mira Ordu da Stomalı yaşama dair pek çok şeyin ilk kez anlatıldığı kitaba, değerlendirmeleriyle katkıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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Ömür Kahraman'ın "Torbayla Yaşamak" kitabının imza günü yarın yapılacak - Haberler
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