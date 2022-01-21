Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi
KARTAL'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun (39) tarafından başından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez (33), son yolculuğuna uğurlandı.
HELALLİK İÇİN EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ
Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde öldürülen bir çocuk annesi Ömür Erez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Erez, önce Yalı Mahallesi Topselvi'deki baba ocağına getirildi. Cenazede Ömür Erez'in annesi Gülsüm Erez dakikalarca kızının tabutu başında gözyaşı döktü.
KIZININ TABUTUNA DOKUNDUBurada helallik alındıktan sonra da cenaze namazının kılınması için Hacı Ahmet Camii'ne götürüldü. Erez'in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez'in yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazında konuşan cami imamı, Diyanet Başkanlığı olarak hemşire Ömür Erez'i şehit kabul ettiklerini ifade etti. Erez'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Büyük mezarlığa defnedilmek üzere yola çıkarıldı.- İstanbul