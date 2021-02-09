Ömür Gedik'ten kötü haber geldi! Tedavisi olmayan hastalığa yakalandı

SON DAKİKA... Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik kötü haberi sosyal medyadan duyurdu. 50 yaşındaki Gedik, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını açıkladı. İşte o hastalık ve Gedik'in açıklamaları...

Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalandığını ifade eden Ömür Gedik, bağışıklık sisteminin olması gerekenden fazla çalıştığını ve iyileşebilmesi için domates, patlıcan ve kahve gibi besinleri hayatından çıkarmak zorunda kaldığını açıkladı.

'ORGANLARIMA SALDIRIYORLAR'

'BU HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK'

'O YİYECEKLERİ HAYATIMDAN ÇIKARDIM'

'EKLEM AĞRILARIM AZALDI'

Otoimmün hastalık nedir?& ;

Geçtiğimiz yaz Bodrum 'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Ömür Gedik, hastalığı hakkında şunları yazdı: & ;"Sizin de otoimmün hastalığınız var mı? Eklem ağrısı bile bir belirti. Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var. Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.. Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor.""Bunun nedenlerinden bir tanesi normalde negatif olması gereken HLAB27 geninin bende pozitif olması. HLAB27'nin pozitif olması kişinin virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor. Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romantizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında. Bulaşıcı değil, neden kaynaklandığı bilinmiyor ve eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor. Tedavisi yok!""Sadece bağışıklık sistemini baskılamak sureti etkileri azaltılabiliyor. Yan etkilerine rağmen kortizon almak gerekebiliyor mesela. Ben romatoid artrit (RA) doğal yollardan, ilaç almadan savaşmak istediğimi her fırsatta dile getiriyorum. Prof. Dr. Betül Uğur Altun, RA ile yaşarken glutensiz bir beslenme düzenine geçmemi söylemişti. Hastalığın ilerlemesi ile artık bir şeyler yapmam gerekiyordu. Şu anda Amerika'da yaşayan lise ve üniversite arkadaşım Zeynep Çolpan, 'eliminasyon diyeti' adlı bir makale gönderdi. Bir süreliğine bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve bunun sağlığınız üzerindeki etkilerini gözlemlemeye başlıyorsunuz.""Betül'ün de tavsiyesini aklımda tutarak ilk glutenle başladım. Bir süredir eklem ağrılarımdaki azalmanın farkındayım. Bir kaç hafta sonra sırasıyla domates, patates, patlıcan, soya, biber ve kahveyi de teker teker hayatımdan çıkararak sonuca etkilerini değerlendireceğim. Eğer sizin de herhangi bir rahatsızlığınız varsa eliminasyon diyeti yapmanızı ve hangi besinin size zarar verdiğini görmenizi öneririm."Vücudun bağışıklık sistemi, kişiyi hastalık ve enfeksiyonlardan korur. Fakat ?otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudunun sağlıklı hücrelere saldırarak hastalığa yol açar. ?Otoimmün hastalıklar vücudun birçok doku ve organını etkileyebilir.

Kaynak: Snob Magazin