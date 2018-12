Ömür Gedik, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanın Ölüm Haberini Gözyaşları İçinde Verdi

Murat Özdemir'in papağanına yaptığı işkence görüntülerini izledikten sonra karakola giderek olayın yakından takip eden köşe yazarı Ömür Gedik, papağan Bahtiyar'ın ölüm haberini gözyaşları içerisinde duyurdu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Geceyi karakolda geçiren ve papağanın sağlık durumuyla yakından ilgilenen Gedik, yaşanan gelişmeleri de an be an sosyal medya hesabından paylaştı. Gedik, son olarak Bahtiyar papağanın ölüm haberini ağlayarak duyurdu.

"HAYATA TUTUNAMADI, ÖLDÜ"

Sosyal medya hesabından çektiği videoyu yayınlayan Gedik, gözyaşları içinde, "Çok üzülerek bildiriyorum Jako hayata tutunamadı, öldü." dedi.

TEDAVİDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ DEMİŞTİ

Ömür Gedik, son olarak dün akşam yaptığı paylaşımla papağanın sağlık durumunun iyi olduğunu şu sözlerle duyurmuştu: "Güzel haber. Jako ameliyattan çıktı, durumu iyi. Sargılarında sorun yok, ayakta durabiliyor. Tedavideikinci aşamaya geçildi. Tünekten böyle bir selam çakıyor tüm sevenlerine. Dua eden, iyiliğini isteyen herkese, sizlere teşekkürler."