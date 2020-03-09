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Modern Ambalaj, Tire Kutsan, Ekonomi

OMÜD'de yeni başkan Buğra Sükan oldu

Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşlarından olan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nde (OMÜD) başkanlık görevini Buğra Sükan devraldı.

09.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:08
OMÜD'de yeni başkan Buğra Sükan oldu

Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşlarından olan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nde (OMÜD) başkanlık görevini Buğra Sükan devraldı.


OMÜD açıklamasına göre, 10 Mayıs 2017'den itibaren başkanlık görevini sürdüren Mehmet Nuri Görenoğlu, yönetim kurulu başkanlığı görevini 26 Şubat'ta düzenlenen genel kurul toplantısında, Buğra Sükan'a devretti. Görenoğlu, bilgi birikimini ve tecrübesini yeni dönemde de Mizan Ambalaj'ı temsilen yönetim kurulu üyesi olarak derneğe aktarmaya devam edecek.


OMÜD Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Ergun Hepvar (Olmuksan I.P.), saymanlığa Akın Burak Önder (Saica Pack), yönetim kurulu üyeliklerine ise Sevinç Yener Çimecioğlu (Mondi Tire Kutsan), Abdullah Arslan (Marmara Kağıt), Başar Helvacı (Dunapack Packaging), Cem Özkan (Mondi Tire Kutsan), İsa Doğanlı (Çukurova Kağıt), Mehmet Nuri Görenoğlu (Mizan Ambalaj), Mesut Koyuncu (Modern Ambalaj), Mutlu Yüksel (Camiş), Ömer Altay (Modern Ambalaj Tüzel Kişiliği), Raşit Civan (Yalova Ambalaj) ve Rüstem Kesgi (Ankutsan), Semih Çelebi (Olmuksan I.P. Tüzel Kişiliği) seçildi.


"Oluklu mukavvanın en çok tercih edilen ambalaj çözümü olması öncelikli hedeflerimiz arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yeni OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, derneğin, sektörün gelişimi ve bilinirliği açısından çok önemli görevleri üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Derneğimiz; halihazırda pazarda bulunan oluklu mukavva üretici ve tedarikçilerinin çoğunluğunu kendi bünyesinde asil ve sempati üyesi olarak bulunduruyor. Yeni görev dönemimde derneğin temsil oranını daha da artırmayı, geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin önem kazandığı günümüzde sektörümüzün bu alandaki üstün özelliklerini son tüketiciye anlatarak oluklu mukavvanın en çok tercih edilen ambalaj çözümü olmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sektörümüzle ilgili global dünyada, özellikle Avrupa Oluklu Mukavva Federasyonu'nda (FEFCO) yapılan çalışmaları yakından takip edip benimseyerek sektörümüzün gelişmesine dernek olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Robert Koleji bitirdikten sonra eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde devam eden Sükan, üniversiteden mezun olur olmaz iş hayatına atıldı ve Unilever Türkiye'de Ar-Ge Müdürlüğü, Givaudan'da Orta Doğu, Avrupa, Asya Pasifik, Bölge Satış Müdürlükleri, Tetra Pak'ta Kıdemli Müşteri Yöneticiliği ve Huhtamaki'de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.


Evli ve iki kız çocuğu babası olan Sükan, 2014'ten bu yana Dunapack Packaging'de genel müdürlük görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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