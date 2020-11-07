OMÜ Yaşam Merkezi'nde "İş Kulübü" açılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OMÜ Yaşam Merkezi'nde "İş Kulübü" açılacak

07.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 07.11.2020 12:28
OMÜ Yaşam Merkezi'nde

Samsun Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında "İş Kulübü" protokolü imzalandı.

Samsun Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında "İş Kulübü" protokolü imzalandı.

Samsun Valiliği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında etkin şekilde işleyen bir iş birliği tesis ederek üniversite öğrencilerine ve mezunlara yönelik etkili danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulması amacıyla öğrencileri iş hayatına hazırlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde, üniversite öğrencilerine ve mezunlara gruplar halinde özgeçmiş hazırlama, yüz yüze ve çevrimiçi mülakat teknikleri, beden dilini doğru kullanma, hitabet, işgücü piyasasının beklentileri gibi iş arama sürecini kolaylaştıracak eğitim ve seminerler düzenlenerek, yoğun danışmanlık hizmetlerinin sunulması, işverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması ve mezuniyet sonrası öğrencilerin İşbaşı Eğitimi Programları kapsamında firmalara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Yapılacak çalışmalar ile öğrenci ve mezunların istihdam edilmelerinin ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması maksadıyla üniversite bünyesinde OMÜ Yaşam Merkezinde İş Kulübü açılacak. İş kulübü faaliyetleri hakkında açıklama yapan Vali Dr. Zülkif Dağlı, "İmzalanan bu protokol ile yoğun danışmanlık ihtiyacı bulunan, özel politika gerektiren dezavantajlı gruplar başta olmak üzere iş arayanlara iş arama motivasyonu ve yöntem desteği sağlanarak kişilerin en kısa zamanda en uygun işe yönelmesi hedeflenmektedir" dedi. - SAMSUN

OMÜ Yaşam Merkezi'nde 'İş Kulübü' açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Patnos ve Doğubayazıt'a e-sınav merkezi açılacak
Patnos ve Doğubayazıt'a e-sınav merkezi açılacak
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Uğur Mumcu Timur Selçuk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OMÜ Yaşam Merkezi'nde "İş Kulübü" açılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 12:41:50. #1.15#
title