OMÜ Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
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OMÜ Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

OMÜ Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinde 57 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinde 57 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

OMÜ Veteriner Fakültesi 14. dönem mezunları için Kurupelit yerleşkesinde derslikler alanındaki açık alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören düzenlendi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Harun Albayrak, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek öğretim üyesi ve ailelerine teşekkür etti.

Öğrencileri tebrik eden ve "meslektaşlarım" diye hitap eden Albayrak, "Mesleğimizin başarı çıtasını daha da yücelteceğine inancım tamdır. Sizler bu fakülteye adım attığınız andan itibaren artık isimlerinizin önünde bir de unvanlarınız var. Bu süreçten sonra toplum içinde size yapılan her övgü ya da yergi, sizi olduğu kadar mesleğinizi de etkileyecektir. Bu nedenle mazisinde nice başarılı örnek şahsiyetler bulunan bu mesleğe hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum. Sizler eğitim alarak mesleki becerileriniz edindiniz. Artık ömür boyu öğrenme süreciniz başladı. Kişisel ve mesleki gelişiminizi sürdürmeye devam ediniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2020-2021 OMÜ Veteriner Fakültesi eğitim öğretim yılını birincilikle bitiren Ezgi Sude Aybak, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Daha sonra öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Ardından öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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