OMÜ Vakfı Kolejinden miniklere karanfilli karşılama

05.09.2019 17:15

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji, okula uyum sürecini hızlandırmak, okul ile öğrenciler arasındaki sevgi bağını güçlendirmek amacıyla ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için karşılama töreni düzenledi.



Kolejin bahçesinde düzenlenen karşılama töreninde Okul Müdürü Mustafa Kurt, çocukların geleceğin teminatı olduğunu, okula başlayacak olan öğrencilere verilecek eğitim için tüm öğretmen ve yönetim kadrosunun hazır ve heyecanlı bir şekilde beklediğini ifade etti. Öğrenciler, isimleri okunarak kürsüye davet edildi ve her öğrenciye karanfil takdimi yapıldı. İlk gün hatırası olarak büyük bir mutlulukla karanfillerini alan minikler, en az onlar kadar heyecanlı olan öğretmenleri eşliğinde sınıflarına uğurlandı.



Çocuklarının ilk gün heyecanını paylaşan veliler ise rehberlik servisi tarafından hazırlanan okula uyum süreci sunumuna katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA