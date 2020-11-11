OMÜ Tıp'ta anma programı
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OMÜ Tıp'ta anma programı

11.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:40
OMÜ Tıp'ta anma programı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla OMÜ Tıp Fakültesi'nde anma programı düzenlendi. Tıp Fakültesi Dekanlık Pembe Salon'da yapılan anma programına Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı ile Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Araştırma Görevlisi Dr. Özge Acar Çakan, İnt. Dr. Uğur Keser birer konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı programda 'Son Balo' isimli kısa film gösterisi de yer aldı. - SAMSUN

OMÜ Tıp'ta anma programı
OMÜ Tıp'ta anma programı
OMÜ Tıp'ta anma programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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