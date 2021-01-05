OMÜ Tıp Fakültesinde görevli radyoloji teknisyeni Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 48 yaşındaki radyoloji teknisyeni Özgül Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 48 yaşındaki radyoloji teknisyeni Özgül Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastanede 27 yıldır radyoloji teknisyeni olarak görev yapan Yaşar'ın bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Atakum ilçesindeki özel bir hastanede tedavisi süren Yaşar, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yaşar'ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün