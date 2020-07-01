OMÜ Tıp Fakültesi mezunları "sosyal medya" üzerinden hekimlik yemini etti
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OMÜ Tıp Fakültesi mezunları "sosyal medya" üzerinden hekimlik yemini etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin 42. dönem mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsilen yapılırken, mezunlar sosyal medya üzerinden hekimlik yemini etti.

OMÜ Tıp Fakültesi mezunları
01.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:12

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin 42. dönem mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsilen yapılırken, mezunlar sosyal medya üzerinden hekimlik yemini etti.

Uzaktan Eğitim Konferans Salonu'nda salgın nedeniyle 8 mezun ve ailelerinin katılımıyla temsilen yapılan törende, 247 tıp fakültesi öğrencisi mezun olarak doktorluğa adım attı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle farklı bir mezuniyet töreni gerçekleştirildiğini söyledi.

Her sene mezunlar, aileleri ve akademisyenlerle coşkuyla yaptıkları törenler yerine bu yıl temsilen bir kutlama töreni düzenlediklerini belirten Bilgiç, bu nedenle biraz buruk olmalarına rağmen öğrencileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kurallara uymanın öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığına işaret eden Bilgiç "Bu kurallar, birlikte yaşamayı mümkün kılabilmek için koyulan kurallar. İhmal durumunda bunun kendi ve karşımızdakinin hayatına mal olacak olumsuz sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle bizde var olma ihtimali bulunan bir virüsü kurallara uymayarak karşımızdakine bulaştırmanın ağır vebalini taşımamak gerekir." dedi.

Bilgiç, OMÜ'nün mezun öğrencilerine meslekleri için gereken bilgi ve becerinin yanında yetiştikleri çok uluslu kampüs sayesinde daha geniş ufukla dünyaya bakabilecekleri bir kültür kazandırdığını vurguladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ise kuruluşundan bu yana fakültelerinden 6 bin 516 hekimin mezun olduğuna işaret etti.

Bugün mezun olan öğrencilerin de önceki mezunlar gibi kendilerini gururlandıracağına inandığını belirten Dağdemir, "Öğrencilerimizin aileleri ise 6 yıl boyunca onlara maddi ve manevi destek vererek üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Bugün onların da gurur günü." ifadesini kullandı.

Dönem birincilerinin mezuniyet kütüğüne isimlerini çakmasının ardından, mezunların sosyal medyadan yapılan canlı yayında hekimlik yemini etmesiyle tören son buldu.

Kaynak: AA

Manşet

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