Omü Tanıtım Günü Meydanda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 5-6 Mayıs 2018 tarihinde düzenleyeceği "13. Tanıtım Günü" etkinliğinde üniversite adayları, veliler ve öğretmenlerle buluşacak.

Tüm okul ve adayların davetli olduğu etkinlik bu yıl ilk kez Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Tanıtım Günü, uluslararası öğrencilerin ülkelerinin; tarihi, kültürü, coğrafyası, gelenekleri, görenekleri, yöresel yemekleri ve danslarını tanıtacakları "11. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları" etkinliği ile birlikte düzenlenecek.

Fakülteler üniversite adaylarıyla buluşacak

Tanıtım Günü'nde; her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan OMÜ'nün bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokullar, meslek yüksekokulları yer alacak. Ayrıca konserler, gösteriler ve eğlenceli etkinlikler de iki gün boyunca ziyaretçilere sunulacak.

Resmi açılış töreninin 5 Mayıs Cumartesi günü 14.00'te olacağı üniversite halk buluşmasında stantlar iki gün boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık kalacak. - SAMSUN