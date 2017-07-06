Omü Senatosu'ndan 15 Temmuz Bildirisi

SAMSUN'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bildiri yayımladı. Rektör Prof.Dr. Sait Bilgiç, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Milletimizin o gece sergilediği tavır, aynı gaye doğrultusunda yüreklerin topyekun birlikte attıkça neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, Türk milletinin demokratik yollarla tecelli etmiş iradesini koruma pahasına neleri göze alabileceğinin de en güzel timsali olmuştur" dedi.



OMÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karar alarak bildiri yayımladı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, karara ilişkin bilgi verirken, FETÖ/PDY'nin Cumhuriyet tarihinin son 50 yıllık sürecinde dini söylemleri kullanarak devşirdiği takipçileriyle devletin tüm kurumlarına sızmayı başardığını anlattı. Prof.Dr. Bilgiç, şöyle dedi:



"1980'lerden itibaren örgütleşmeye başlayan bu grup sivil görünümlü kimliğinden kopmuş ve 15 Temmuz gecesi terörist bir örgüt olarak katliama girişmiştir. Ülkenin demokrasisini temsil eden iki kurum olan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere masum halka yapılan saldırılarla esasında topyekun bir millet sindirilmeye ve diz çöktürülmeye çalışılmıştır. Milletimizin o gece sergilediği tavır, aynı gaye doğrultusunda yüreklerin topyekun birlikte attıkça neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş, Türk milletinin demokratik yollarla tecelli etmiş iradesini koruma pahasına neleri göze alabileceğinin de en güzel timsali olmuştur. Yaşanan acı olayın ardından milletimizin kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini alan 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ilan edilmiştir."



Yeni yetişen neslin bir daha bu tür örgüt ve illegal yapılanmaların hedefi olmaması için akıl, bilim, ahlak ve vicdanın ışığında daha güçlü ve azimli bir şekilde çalışma konusunda kararlı olduklarını belirten Prof.Dr. Bilgiç, şöyle konuştu:



"OMÜ olarak vatan ve devletimizin bekası, milletimizin refah ve mutluluğu için temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden şer odaklarına karşı mücadelemizi hukuk çerçevesinde sürdüreceğimizi, 15 Temmuz ruhunu üniversitemizde her daim canlı tutacağımızı özellikle ifade ediyoruz. Bu vesile ile bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için '15 Temmuz'u unutmayalım ve unutturmayalım' çağrısını yineliyoruz."



- Samsun