OMÜ şampiyonlarını ağırladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören farklı branşlarda Avrupa ve dünya derecelerine sahip milli sporcular, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından ağırlandı.

OMÜ Rektörlüğünün, "Özel Olimpiyatlar Projesi" kapsamında düzenlediği "Dünya Engelliler Günü Minik Sporcular Etkinliği"ne gönüllü katılıp özel gereksinimli çocukların sosyal aktivite ihtiyacının karşılanmasında emek veren OMÜ'lü Avrupa ve dünya derecelerine sahip milli sporcu unvanlı öğrenciler, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu ve hocalarının rehberliğinde Rektör Yavuz Ünal ile bir araya geldi.

Buluşmada ayrıca; Rektör Danışmanı Ekrem Altan, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Atan, OMKAN Vakfı Genel Müdürü Ahmet Avcı, Öğretim Görevlileri Meryem Gezer Sevinç ile Serkan Sevinç da hazır bulundu.

Rektörlük Toplantı Salonu'ndaki buluşmada Rektör Ünal, Üniversite genelinde öğrenciler arasında yeşertmeye çalıştıkları gönüllülük bilinci ve kültürüne dair düşüncelerini aktardı. Buluşmada gönüllülük kavramı ve bu amaca hizmet edecek muhtemel proje ve organizasyonlar hakkında düşünce, öneri ve talepler paylaşıldı.

Rektör Ünal: "Gönüllülük çağrımız güçlü bir karşılık buldu"

Konuşmasında gönüllülüğün önemi üzerinde duran Rektör Ünal, bu özelliğin, insanın en önemli hasletleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Üniversite yönetimi olarak gönüllülüğe dair çağrımız güçlü bir karşılık buldu. Öyle ki şimdiye kadar 400 lisans öğrencimiz OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla proje eğitiminden geçti. Bundan sonra düzenleyeceğimiz etkinliklerde sizlerin yanımızda durmanızı istiyoruz. Bizler de sizlerin gerek proje üretimleriniz ve projelerde yer almanızda gerekse de sosyal sorumluluk içerikli etkinliklerinizde daima desteğimizi sunacağız. Gönüllülüğü fazlasıyla önemsiyoruz çünkü bu erdem, insanı insan yapan en önemli nitelikler arasında yer almakta. Kaldı ki üniversite yaşamında edineceğiniz gönüllülüğe ilişkin hassasiyetiniz sizleri iş hayatında daha güçlü yapacaktır. Sivil toplum örgütlerinde görev ve sorumluluk almak suretiyle insanlarımızın sıkıntılarının giderilmesinde rol üstleneceğinizi ümit ediyoruz. Hatta gönüllülük çalışmalarını en güçlü eğitim olarak görüyoruz. Evet, bilgi önemli ama bunun dönüştürülmesi daha da önemli. Dolayısıyla bilgiyi işlemeniz ve bunu somut projelerle ortaya çıkarmanız çok kıymetli. Sizlere duyarlılığınız ve sorumluluk almanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde buna benzer proje ve etkinliklerde her zaman maddi ve manevi olarak desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Gönüllülüğün üniversitemizde kökleşmesini arzu etmekteyiz"

OMÜ'de fikir üretme ve bunu projelendirmeye dönük bir eğitim silsilesi oluşturduklarına dikkat çeken Rektör Ünal, "Hocalarımızın rehberliği ve himayesinde bir eğitim programı oluşturarak sizlerin birer eğitici olarak hayata katılmanızı arzu ediyoruz. Bu programda OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri de var. Sizlerin bu noktada mensup olduğunuz spor branşını öğrencilerimize tanıtmanızı talep ediyoruz. Tabii spor branşlarını çocukların gelişimini dikkate alarak belirleyeceğiz. Böylelikle bu kültürün ve silsilenin Üniversitemizde kökleşerek gelenekselleşmesini arzu etmekteyiz" diye konuştu.

Alan çalışması yapılacak

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu da gönüllülüğü harekete geçirecek etkinliklerle ilgili bir alan çalışması yapacaklarını kaydederek bu uygulamaların Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uzmanlıklarına katkı sağlayacağına işaret etti.

Bu etkinlikler, özel gereksinimli bireylerin hayatına ivme kazandıracak

Buluşmada milli sporcu öğrenciler de özel gereksinimli bireylerin bedenen ve ruhen gelişmelerinde, sporla kazanılması gereken becerilerinin ortaya çıkarılmasında görev almalarından duydukları mutluluğu belirterek bu tür etkinliklerin, bu bireylerin hayatlarına ivme kazandıracağını dile getirdiler.

OMÜ'nün gururu milli sporcular ve kazandıkları başarılar:

Begonya Dilara Çetinkaya: (Tekvando/Kick Boks) – Kick Box European Cup Üçüncülüğü, 2 kez Türkiye İkinciliği, 4 kez Türkiye Üçüncülüğü

Mahmut Saka: (Wushu Sanda) – Avrupa Üçüncülüğü

Yağmur Naz Aydın: (Judo) – Avrupa İkinciliği

Serkan Uğurlu: (Badminton) – Gençler Avrupa Üçüncülüğü

Batuhan Önder: (Atletizm, Yüksek Atlama) – 2 kez Türkiye Birinciliği, 2 kez Türkiye İkinciliği, 2 kez Türkiye Üçüncülüğü

İrem Uzun: (Boks) – 85 kg Avrupa İkinciliği

Canser Oltu: (Boks) – 64 kg Dünya ve Avrupa Üçüncülüğü

Hamide Yavuz: (Kick Boks) – Gençler Dünya Şampiyonu

Ozan Ersoy: (Tekvando) – Gençler Avrupa Şampiyonu

Mahir Emre Sakallıoğlu: (Tekvando) – Gençler Avrupa Üçüncülüğü

Furkan Pak: (Boks) – Yıldızlar Avrupa Üçüncülüğü

Beyza Aydın: (Kick Boks) – Büyükler Dünya Üçüncülüğü

Pelinsu Baykal: (Halter) – Dünya İkinciliği

Mert Öge: (Vücut Geliştirme) – Türkiye Şampiyonu, Avrupa Dokuzunculuğu - SAMSUN