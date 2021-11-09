Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Proje Pazarı ve Ar-Ge Buluşmaları başvuruları başladı.

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisinden yapılan açıklamada, OMÜ Proje Pazarı ve Ar-Ge Buluşmaları'nın ikincisinin 17 Aralık'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Proje başvuruları için katılımın 26 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, başvuruların ön değerlendirme sonuçlarının ise 10 Aralık'ta açıklanacağı, proje başvuruları ve detaylı bilgi için "projepazari.omu.edu.tr" adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme temalarıyla hazırlanacak projelerin hedef kitlesinde akademisyenler, araştırmacılar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler, yaratıcılar, girişimciler ve öğrencilerin olması öngörülüyor.

17 Aralık'ta ödül töreni gerçekleşecek OMÜ Proje Pazarı ve Ar-Ge Buluşmaları'na katılacak projelerde birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.

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