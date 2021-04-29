OMÜ Öğrencileri Litvanya'daki Uluslararası Sosyal Girişimcilik Yarışması'nda ikinci oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Hiroko Kawamorita danışmalığında OMÜ öğrencilerinden oluşan ekip;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ve Hiroko Kawamorita danışmalığında OMÜ öğrencilerinden oluşan ekip; 22-23 Nisan 2021 tarihlerinde Litvanya İşletme Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Lithuania Business University of Applied Sciences) tarafından düzenlenen "Uluslararası Sosyal Girişimcilik Yarışması"nda ikinci oldu.

Ödül alan ekipte; Safayat Hossain (Çevre Mühendisliği yüksek lisansı), Nabeela Maqbool [Toprak Bilimi yüksek lisansı (emiSS)], Sümeyye Koç (Sinir Bilimleri Bölümü doktora adayı), Merve Aşık (Biyoloji yüksek lisansı) ve Fransız gönüllü Marion Cohadon (Fransız Kamu Hizmeti Ajansı - French Civil Service Agency tarafından finanse edildi) yer aldı.

Üretilen 'Fertile Bin', atıkları daha kısa sürede gübre haline getiriyor

Ekip, piyasadaki diğer rakiplere kıyasla daha kısa sürede atıkları organik gübre haline getirmek için kullanılabilen "Fertile Bin"i üreterek organik bir atık yönetim sistemi geliştirmek için yenilikçi bir fikir geliştirdi.

OMÜ'lü öğrencilerce üretilen sosyal iş fikrinin temel amacı; geri dönüşüm açısından insanların alışkanlıklarını değiştirmeyi ve yanı sıra da tarım veya bahçecilik, mali faydalar ve evde çiftçilik veya bahçecilik için gübre üretmeyi; kurumsal fayda olarak finansal kurumlara (okul, kolej, üniversite, başlangıç şirketleri, vb.) finansal olarak kar sağlamayı; atığın boyutunu azaltmak ve sıfır atık yönetimi modeli için sıfır atık davranışlarını teşvik etmek adına sosyal farkındalık geliştirmeyi gözetiyor.

İkincilik ödülüne layık görülen ekip, danışmanlık altında proje fikri üretmeye devam ederek bir sonraki adım için eylem planını oluşturacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı