Omü'nün İkici Üniversiteyi İstemediği İddiaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü, kentte kurulacak ikinci üniversiteyi istemedikleri iddiasının gerçeklerle bağdaşmadığını ifade ederek, kentte Samsun Üniversitesi adıyla kurulacak ikinci üniversitenin gelişimine ve büyümesine her türlü imkan kullanılarak destek verileceğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Samsun'un ulusal marka niteliği taşıyan ve önceki günlerde 43. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, kentte yeni kurulan devlet üniversitesine destek vermediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gerekli araştırma ve inceleme yapılmaksızın Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve yöneticileri hakkında "çamur at izi kalsın" şeklinde değerlendirmeler yapılmasının gazetecilik ciddiyeti ve sorumluluğu ile bağdaşmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili yapılan bu tür haberlerin Samsun kamuoyuna ve üniversitemize herhangi bir fayda sağlamadığı aşikardır. İkinci üniversiteyi hep destekledik ve tüm imkanlarımızla gelişimine büyümesine destek vereceğiz. Samsun şehrinin altyapısı, güvenliği, insan kaynakları, ulaşım imkanları, doğal ve coğrafi yapısı, iklim özellikleri ile ikinci ve hatta üçüncü üniversiteyi kaldırabilecek nitelikte olduğunu, Karadeniz Bölgesinin her alanda öncü şehri olan Samsun'un bilgi üretimine, ekonomisine, eğitimine, sanayisine, bilim ve sanat dünyasına, sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağını düşündüğümüz, rekabet ortamı yaratarak eğitim hizmetinin niteliğini ve kalitesini yükselterek ülkemizin yükseköğretimi adına başarı çıtasını daha yukarı taşımasına yardımcı olacağına inandığımız ikinci bir üniversitenin kurulmasından yana olduğumuz, müteaddit defalar yapmış olduğumuz gerek yazılı gerekse sözlü açıklamalarımızda ortaya konulmuş olmasına rağmen, kurulacak Samsun Üniversitesine karşıymışız gibi bir algı oluşturulması iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Yeniden ve bir kez daha Samsun üniversitesi adı altında Samsun'da kurulacak olan üniversitemizin OMÜ olarak gelişimine ve büyümesine destek vereceğimizi, her türlü imkanımızı bu yönde kullanacağımızı ifade etmek isteriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."