OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması

09.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:34

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Damla Topluluğu Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret etti. İlkokul öğrencileri ile oyunlar oynayan OMÜ'lü öğrenciler lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret eden Damla Topluluğu, öğrencilere lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması yaptı. Bilinçlendirme çalışmasının ardından öğrenciler ile okul bahçesinde oyunlar oynadılar.



Lösemili çocuklar için bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Damla Topluluğu Başkanı Ayşe Nur Değirmenci, "Çocuklarla bir araya gelerek lösemi hakkında konuştuk. Lösemiyi miniklerin anlayacağı bir şekilde onlara aktarmaya çalıştık. Lösemi ile beraber çocuklarla değerler eğitimi çalışması da gerçekleştirdik. Çocuklar ile bir araya getirerek biz gençler olarak çocukların duygusuna ortak olup yüzlerindeki tebessüm olmaya çalıştık" dedi.



Damla Topluluğu Başkanı Değirmenci, topluluk olarak yıl içerisinde farklı konularda bilinçlendirme çalışmalarında bulunacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA