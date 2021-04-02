OMÜ'lü öğrenciler hasta çocuklar için patik ördü
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OMÜ'lü öğrenciler hasta çocuklar için patik ördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
OMÜ'lü öğrenciler hasta çocuklar için patik ördü

Kovid-19 pandemi sürecinde toplumsal sorumluluk projelerine aralıksız devam eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Topluluğu, Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde tedavi olan çocuklara kendi ördükleri patikleri dağıttı.

Kovid-19 pandemi sürecinde toplumsal sorumluluk projelerine aralıksız devam eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Topluluğu, Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde tedavi olan çocuklara kendi ördükleri patikleri dağıttı.

'Bir Avuç Mutluluk' adlı projeyle toplumsal farkındalık kazandırmayı ve çocukları mutlu etmeyi amaçlayan OMÜ Öğrenci Topluluğu üyeleri, katkı sağlamak isteyen öğrenciler sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Daha sonra katılımcılarla online eğitimlerle nasıl patik örüleceğine dair bilgiler aktarıldı.

OMÜ Öğrenci Topluluğu Başkanı Halenur Kartal öncülüğünde toplanan patikler, Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Düzenlenen etkinliğe; Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven, Çocuk Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay, Hastane Müdürü Halis Dan, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yeşim Ateş ve ilgili personel katıldı.

"Minik kalplere dokunduğumuz için mutluyuz"

Konuyla ilgili açıklama yapan OMÜ Öğrenci Topluluğu Başkanı Halenur Kartal, "Kovid-19 salgını sürecinde hobi olarak başladığımız bu etkinliği birçok öğrencinin katkısıyla hayata geçirdiğimiz ve minik kalplere dokunabildiğimiz için mutluyuz" dedi. - SAMSUN

OMÜ'lü öğrenciler hasta çocuklar için patik ördü
OMÜ'lü öğrenciler hasta çocuklar için patik ördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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