Omü'lü Öğrenciler Afrin Şehitleri İçin Fidan Dikti

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Afrin şehitleri için fidan dikti. Öğrenciler ayrıca, şehitlerin isimlerinin yazıldığı künyeleri diktikleri fidana astı.

Samsun Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonunda şehit olan askerler için anma etkinliği düzenledi. Bu kapsamamda öğrenciler KYK bahçesine dualar eşliğinde fidan dikerek, hazırladıkları asker künyelerini fidanlara astılar. Fidan dikiminin ardından kız öğrenciler Afrin'de operasyonda bulunan askerlere de mektup yazdı.

Etkinlik hakkında bilgi veren KYK Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Burada Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlayan Zeytin Dalı Harekatına bizde KYK Samsun ailesi olarak her bir şehidimizin anısını yaşatmak için fidan dikiyoruz. Rabbim Afrin'deki şehitlerimize rahmet eylesin. Biz dualarımızla, her şeyimizle yüreğimizin Afrin'de olduğunu, her bir öğrencinin gönlünün kor gibi yanıp orada olduğunu buradaki fidanları dikerek göstermek istiyoruz" dedi.

Fidanları Samsun KYK'da kalan kız öğrencilerin diktiğini belirten Kasapoğlu, "Afrin'deki Mehmetçiğimize, özel harekatçılarımıza her şeyimizle onların yanındayız. Yurtlarımızda her zaman fetih ve yasin süreleri okunup Mehmetçiğimize ve özel harekatçılarımıza gönderiyoruz. Onların yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Mehmetçiğimize öyle bir güç ve kuvvet versin ki karşısındakilerin de korkaklıktan, zilletlikten rezil rüsva etsin. İnşallah kimsenin burnu kanamadan, sivillerimize zarar gelmeden Mehmetçiğimiz orada tarihi destansı bir zafer kazanıp, o bölgemiz huzura kavuşur. Şuanda burada kız öğrencilerimiz şehitlerimiz için fidan dikiyor. Fidanlarımızla şehitlerimizin anısını Samsun KYK Kız Öğrenci yurdunda yaşatmak için dikiyoruz" diye konuştu.

Dikilen fidanların ardından, kız öğrenciler Afrin'deki güvenlik güçlerine mektup yazdı.

- Samsun