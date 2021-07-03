OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri açtıkları stant ile Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara dikkat çekti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri açtıkları stant ile Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara dikkat çekti.

Samsun'da 8 doktor adayı Gazi Müzesi önünde Doğu Türkistan'da yaşanan olaylar ve Türklerin uğradığı haksızlıklara dikkat çekmek amacıyla stant açtı. Stantta bölgede yaşanan haksızlıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan resimler de sergilenirken, vatandaşlara son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Onur Kutlu, "OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri olarak milli refleksimizin cevabına karşı Samsun Gazi Müzesi önünde Doğu Türkistan ile alakalı bilgilendirici bir sergi açılışı yaptık. Aynı zamanda vatandaşlara üzerinde karekod olan bir kart paylaştık. Bu kod okutulduğunda insanlar o bölgede yaşanan olaylarla ilgili dergideki yazılara ulaşabiliyorlar. İnsanların milli bilincini uyandırmak ve daha bilinçli hale getirmek istiyoruz. Etkinliğimiz tüm boyunca sürdü. Etkinliği 8 tıp fakültesi öğrencisi ile düzenledik" dedi.

Öğrencilerin etkinliği saat 17.00'ye kadar devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı