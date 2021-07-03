OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı

OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri açtıkları stant ile Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara dikkat çekti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri açtıkları stant ile Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara dikkat çekti.

Samsun'da 8 doktor adayı Gazi Müzesi önünde Doğu Türkistan'da yaşanan olaylar ve Türklerin uğradığı haksızlıklara dikkat çekmek amacıyla stant açtı. Stantta bölgede yaşanan haksızlıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan resimler de sergilenirken, vatandaşlara son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Onur Kutlu, "OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri olarak milli refleksimizin cevabına karşı Samsun Gazi Müzesi önünde Doğu Türkistan ile alakalı bilgilendirici bir sergi açılışı yaptık. Aynı zamanda vatandaşlara üzerinde karekod olan bir kart paylaştık. Bu kod okutulduğunda insanlar o bölgede yaşanan olaylarla ilgili dergideki yazılara ulaşabiliyorlar. İnsanların milli bilincini uyandırmak ve daha bilinçli hale getirmek istiyoruz. Etkinliğimiz tüm boyunca sürdü. Etkinliği 8 tıp fakültesi öğrencisi ile düzenledik" dedi.

Öğrencilerin etkinliği saat 17.00'ye kadar devam etti. - SAMSUN

OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı
OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı
OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı
OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Ali Koç Cedi Osman Mesut Özil Diego Costa Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OMÜ'lü doktor adaylarından Uygur Türklerine destek standı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 15:02:13. #1.14#

title