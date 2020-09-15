OMÜ "Kampüs" ile virüse savaş açtı - OMÜ "Kampüs" ile virüse savaş açtı OMÜ kendi ürettiği dezenfektanları kullanıyor Aylık 200 ton dezenfektan üreterek çevre illere de gönderiyor Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kendi ürettiği "Kampüs" isimli dezenfektanlar ile korona virüse savaş açtı.

- OMÜ "Kampüs" ile virüse savaş açtı

OMÜ kendi ürettiği dezenfektanları kullanıyor

Aylık 200 ton dezenfektan üreterek çevre illere de gönderiyor

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kendi ürettiği "Kampüs" isimli dezenfektanlar ile korona virüse savaş açtı.

OMÜ korona virüse karşı kendi ürettiği dezenfektan ve kolonyaları kullanıyor. OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erbil Ağar ve ekibi tarafından oluşturulan "Kampüs Kimya" ile başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere 25 farklı temizlik ürünü üretiliyor. Aylık 200 ton kapasitesi bulunan bu tesiste üretilen ürünler Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Üniversitesi gibi kuruluşlar başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun taleplerini karşılıyor.

"3 temel hedefimiz var"

Kampüs kimyanın kuruluş ilkelerinden bahseden Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, "Bu yıl şubat ayı içerisinde fakültemiz bünyesinde Kampüs Kimya üretim tesisini kurduk. Tesisimizde kolonya ve dezenfektan başta olmak üzere 25 çeşit ürün üretmekteyiz. Tesisi kurmakta üç temel hedefimiz bulunmakta. Bunlardan birincisi ülke üretimine katkı sağlamak. Bizler üniversitelerin temel görevlerinden birinin de üretime katkı sağlamak olduğunu düşünmekteyiz. İkincisi kimya bölümü öğrencilerimize bu tesiste staj yapma imkanı sunmak. Üçüncü olarak da bu tesisten elde ettiğimiz gelirle fakültemizin temel ihtiyaçlarını karşılamak" dedi.

Üniversite ve sanayi iş birliğini vurgulayan Ağar, "Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz bu tesiste biyosidal ürünler başta olmak üzere temizlik ürünlerinin üretilmesini gerçekleştirmekteyiz. Kaliteden taviz vermeden ve üniversite-sanayi iş birliği içerisinde sanayiden gelen talepler doğrultusunda üretimimizi gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA