Omü, Kalifiye Host ve Hostes Yetiştirecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş arasında akademi, sektör işbirliği kapsamında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Bölümü öğrencilerinin sektörel deneyimlerinin arttırılması ve iş gücüne katılımının desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş, son yıllarda ulaşım sektöründe yaşanan olumsuzluklara çözüm bulmak, kalifiye personel ihtiyacını karşılamak, eğitimli çalışan sayısını artırabilmek ve yeniden şekillendirebilmek amacıyla host, hostes ve bilet satış personelinden oluşan servis memuru yetiştirilmesi amacıyla Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyehat Hizmetleri Programı öğrencilerini kapsayan protokol imzaladı.

OMÜ Rektörlük binasında düzenlenen imza törenine, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seden Doğan, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Keleş, Metro Holding CEO'su Fatih Öztürk, Samsun Metro Genel Müdürü Yasin Dinler, Samsun Metro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Metro Holding CEO'su Fatih Öztürk, Türkiye'deki otobüsçülerin en büyük ana sorunlarından birinin çözümü için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol sağladıklarını söyledi.

Protokolle Türkiye'nin önemli bir yarasına merhem olma adına bir çalışma yapıldığına işaret eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Metro Turizm olarak sektörün lokomotifiyiz. En büyük sıkıntımız sektörün ara eleman problemiydi. Ara eleman problemini sektör bir türlü çözemiyor. Çünkü sektörün ara elemanı dediğimiz host, hostes, yazıhane çalışanları bu işi meslek olarak görmüyor, yaklaşık 3-5 ay çalışıyor sonra gidiyordu. Sonra da sektör içerisinde kamuoyuna yansıyan önemli sıkıntılar doğuyordu. Bunun önüne geçmek için bize kalifiyeli personel gerekiyordu. Biz eğitimli personelle Türkiye'nin kanayan yarasını çözeriz. Bundan sonra buradaki eğitimli ve kalifiyeli personelimizi OMÜ ile birlikte imzaladığımız protokol ile birlikte alacağımız öğrencilerimiz ile çözeceğiz. Öğrencilerin hepsinin iş garantisini biz sağlayacağız. Bu öğrencilerimize burs desteği vereceğiz. Bu okulun ana ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Şu anda 50 öğrenci ile başlıyoruz ve 50 öğrencimizin de tamamına istihdam garantisi veriyoruz."

Rektör Bilgiç ise, turizm sektörüne katkı sağlama adına önemli bir adım attıklarını söyledi.

Dünyada turizm sektörünün hızla gelişen hareketli bir sektör olduğunu vurgulayan Bilgiç, "2017 yılı itibariyle yaklaşık 1.3 milyar insanın seyahat ettiğini biliyoruz. Bu sektörde de dünyada şu anda 118 milyon insan istihdamı sağlanmaktadır. Türkiye'de ise geçen yıl 38 milyon kişi turizm hareketliliğine katılmış. Bu alanda da yaklaşık 462 bin kişi istihdam edilmiş durumdadır. Bu sayının da artmaya ihtiyacı var. Bizim de Bafra'da turizm fakültemiz ve meslek yüksekokulumuz bulunmaktadır. Bu gençlerimizi de en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlaşmamız 2 yıllık olacak ama 2 yıl sonra otomatik olarak devam edecek. Burs bakımından da ilk 3 öğrenci bursa alınacak ama istihdam konusunda da 50 öğrencimiz istihdam edilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.