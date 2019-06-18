OMÜ İletişim Fakültesinde mezuniyet sevinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi, üçüncü mezunlarını verdi.

Eğitim öğretime 2013 yılında başlayan OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğu Yerleşkesi'nde bulunan İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, fakültenin konferans salonunda düzenlenen törende, Ulu Önder Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı Samsun'da 100. yılda öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm fakültelerde olduğu gibi öğrencilere mesleğin temellerini öğrettiklerini dile getiren Usta, "Tecrübeyi ve gelişimi öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş hayatlarında ediniyorlar. Tüm öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini temenni ediyorum. Fırsatları değerlendirmelerini ancak fırsatçı olmamalarını istiyorum. Velilerimizden de iş hayatına adım atana kadar ve attıktan sonra evlatlarına her zaman destek olmalarını istiyorum." dedi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise iletişim denilince akla önce medya geldiğine işaret ederek, "Sizlerden isteğim, öncelikle iyi bir insan olmanız ve mesleğinizde tarafsız, herkese eşit davranmanızdır. Sizlere bundan sonraki meslek hayatınızda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi verildi. Daha sonra öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Programa Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, OMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz ile öğretim elemanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA