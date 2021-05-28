OMÜ ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" projesi için protokol imzalandı
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OMÜ ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" projesi için protokol imzalandı

OMÜ ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında 'Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı' projesi için protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" projesinin sürdürülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" projesinin sürdürülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Proje kapsamında, "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" dersinin sürdürülmesi ile ilgili koordinasyonun sağlaması hedefleniyor.

Çevrim içi olarak düzenlenen protokol imza töreni, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan arasında gerçekleştirildi.

Protokolle her iki üniversite, "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlıği" dersinin, senato kararı ile seçmeli ders olarak yer alması için gerekli mevzuatı düzenleyip bu dersle ilgili öğrencilere duyuru ve yönlendirmelerde bulunacak.

Proje kapsamında bir dönem sürdürülecek Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi ile ilgili öğretim yönetim sistemine, içerik olarak katkı sağlanacak ve proje ile ilgili çalışmaların etkili olabilmesi için her yıl bir koordinatör belirlenecek.

Ayrıca, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi ile ilgili bilimsel çalışmaları teşvik etmeyi ve her dönem bu dersi alan en başarılı olan öğrencinin, dersle ilgili yaz döneminde açılacak olan bilim kampına katılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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OMÜ ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" projesi için protokol imzalandı - Haberler
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