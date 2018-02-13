Omü İçin Okuma Vakti

Samsun Valiliği öncülüğünde başlatılan, kentte ve Türkiye'de yankı bulan "Samsun İçin Okuma Vakti" etkinliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyinin girişimiyle Üniversitenin Yaşam Merkezinde devam etti.

OMÜ öğrencilerinin ve bu kapsamda tüm vatandaşların okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmeyi, kitap sevgisini arttırmayı, okuyucuların kitaplardan daha çok yararlanmalarını gözeten okuma etkinliği; Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Uzman Ethem Olukcuoğlu, Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul ve OMÜ öğrencilerinin katılımıyla daha da büyüdü.

Çok yönlü amaca hizmet eden ve kültürel seviyenin gelişmesine vesile olacak seferberlik kapsamında öğrencilerle buluşan Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindekilerin teşvik edici okuma etkinliği OMÜ Yaşam Merkezinde yaklaşık 30 dakika boyunca sürdü. Etkinliğe minik kitap kurtlarının da dahil olması dikkat çekti.

Okuma etkinliği sonrası öğrenci grubuyla sohbet eden Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç böylesine anlamlı bir aktiviteye gösterdikleri hassasiyet ve alakadan ötürü onlara teşekkür ederken kitap okuma alışkanlığının kalıcılaşması temennisinde bulundular. Vali Osman Kaymak ayrıca etkinliğe iştirak eden öğrencilere günün anısını canlı kılacak satranç takımı hediye etti. Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç bunun yanı sıra da öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kitap okuma etkinliği sonrası Yaşam Merkezinden ayrılan Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı; Dekan Prof. Dr. Metin Yılmaz'ın rehberliğinde İlahiyat Fakültesini ziyaret etti.

Ziyarette, fakültedeki yenilik ve değişikliklere tanık olan heyet, Karahisari Mushafı olarak İslam dünyasında tanınan Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasımını ve de binanın tavanına Arap harfleri ile işlenen Türkiye haritasını dikkatle incelediler. Ardından sürpriz bir ziyaretle fakültedeki Arapça dersine konuk olan heyet, öğrenciler ve okutmanla sohbet ederek OMÜ'nün Arapça dil eğitiminde geldiği noktaya dair fikir edindiler. - SAMSUN