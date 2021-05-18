OMÜ hemşirelik öğrencilerinden görme engelliler için duyarlılık örneği

Öğrencilerini toplumsal sorumluluk aktivitelerinde yer almaları konusunda özendiren ve cesaretlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik kitap okuma projesiyle dikkat çekti.

Öğrencilerini toplumsal sorumluluk aktivitelerinde yer almaları konusunda özendiren ve cesaretlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik kitap okuma projesiyle dikkat çekti.

Bu doğrultuda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir projeye imza attı.

OMÜ'deki Sesli Kütüphane proje sayesinde 25 farklı eserle zenginleşti

"İç Hastalıkları Hemşireliği İntörnlüğü" dersi alan öğrencilerle birlikte yürütülen projede; OMÜ Görme Engelliler Birimi bünyesinde bulunan Sesli Kütüphane için kitap okuma seferberliği başlatıldı. Proje sonunda kısa bir süre içinde 25 farklı eser sesli kütüphane arşivine kazandırıldı.

Özdelikara: "Projeyi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz"

Projeye liderlik eden İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdelikara, projeye ilişkin "Bu proje, sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda onların yakın çevreleri için de bir farkındalık oluşturdu. İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı olarak bu projeyi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin, pandemi sürecini fırsata dönüştürerek bir duyarlılık örneği sergilemeleri takdiri hak ediyor. Yaşamın önündeki engelleri kaldırmak için sorumluluk almak aslında herkesin görevi" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Özdelikara, projeye emek veren tüm hemşirelik öğrencilerini örnek davranışlarından dolayı kutlayarak bu tür projelerin sahiplenilmesi çağrısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı