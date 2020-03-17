SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› OMÜ'den Türkiye şampiyonu - Spor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Gökçe, Spor

OMÜ'den Türkiye şampiyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji öğrencisi Gökçe Eker, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Kule ve Tramplen Atlama Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

17.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:30
OMÜ'den Türkiye şampiyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji öğrencisi Gökçe Eker, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Kule ve Tramplen Atlama Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu oldu.


Ankara Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Kule ve Tramplen Atlama Turnuvası'nda Gökçe Eker; 3 metre tramplen atlamada 1'inci, 5 metre tramplen atlamada 3'üncü, 1 metre tramplen atlamada ise 5'inci olarak rakiplerini geride bıraktı.


Şampiyonada, 6 kulüpten 7 ile 18 yaş grubunda 89 sporcu mücadele verdi. Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan organizasyonda aynı zamanda, atlama branşında uluslararası turnuvalarda yarışacak milli sporcuların seçimleri de yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcular, tramplende 1 ve 3 metre, kule atlamada ise 3, 5, 7,5 ve 10 metre yüksekliklerde yarıştılar.


Şampiyon sporcu Gökçe Eker, Balkan Şampiyonası için Sırbistan'a sonrasında ise Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitmeye hak kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Spor
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Spor
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Spor
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Spor
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı Spor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hande Soral Meryem Uzerli Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: OMÜ'den Türkiye şampiyonu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:29:41. #1.15#