OMÜ'den "Pandemide kadın olmak" öykü yarışması
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OMÜ'den "Pandemide kadın olmak" öykü yarışması

16.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:29
OMÜ'den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Pandemide kadın olmak" konulu öykü yarışması düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Pandemide kadın olmak" konulu öykü yarışması düzenlendi.

OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, AA muhabirine, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla öykü yarışması düzenlendiklerini, yarışma için katılımın 1 Şubat'a kadar devam ettiğini söyledi.

Kadının ve ailenin güçlendirilmesi, kadınların toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldıkları sorunları görünür hale getirmek istediklerini belirten Kumcağız, "Kadınların her türlü ayrımcılıktan korunmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunma amacındayız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların ulusal ve uluslararası çerçevede güçlenmesine katkıda bulunacak akademik ve destekleyici çalışmalar yürüterek, kadına yönelik her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin kaldırılmasına yönelik politika üretme gayreti içindeyiz. Ülkemizde ve dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kadınlarımızın yaşadıklarını anlatan bir öykü yarışması düzenledik. Yarışmaya dünyanın her yerinden 18 yaş üzerinde herkes katılabilir." dedi.

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalığı artırmak, bu konuya katkı sağlayacak her türlü bilgiyi ve bu bilgiyi kadının toplum içindeki statüsünü artırmak yönünde kullanmayı kendine misyon edindiğini anlatan Kumcağız, "Kadınların farkının fark edilmesini istiyoruz. Bu kapsamda kadınların özellikle salgın sürecinde yaşadıklarının anlatıldığı öykü yarışması düzenledik. Birinciye 1500, ikinciye bin, üçüncüye 500 lira ödül verilecek. Ayrıca yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Doç. Dr. İlknur Karagöz'ün anısına da jüri özel ödülü vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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