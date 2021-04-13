OMÜ'den "Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi"ne destek
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OMÜ'den "Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi"ne destek

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OMÜ'den 'Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi'ne destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Engelli Öğrenci Birimi'nin proje ortağı olarak destek verdiği "Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Engelli Öğrenci Birimi'nin proje ortağı olarak destek verdiği "Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi" başladı.

Projede 18-30 yaş arası gençler arasından seçilecek 12 engelli, 18 engelli olmayan olmak üzere toplam 30 genç yer alacak. Bu kapsamda Mart ayında kabul edilen proje Aralık 2021 tarihine kadar sürecek. Proje çalışmalarında; gönüllülük, engellilik, afet gibi konularda eğitim alacak gençlerin afet gönüllüsü olmaları ve lider genç bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

OMÜ'nün katkı sağlayacağı engelli ve engelli olmayan öğrencilerinin de yer alacağı proje, Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) tarafından yürütülecek. - SAMSUN

OMÜ'den 'Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi'ne destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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