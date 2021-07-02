OMÜ'de ziraat mühendisi adayları stajlarını yapmak için sahaya indi
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OMÜ'de ziraat mühendisi adayları stajlarını yapmak için sahaya indi

OMÜ'de ziraat mühendisi adayları stajlarını yapmak için sahaya indi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ara verilen uygulamalı stajlarını yapmak için sahaya indi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ara verilen uygulamalı stajlarını yapmak için sahaya indi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, AA muhabirine, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından ara verdikleri yaz dönemi staj uygulaması ve telefi eğitim programının yüz yüze olarak başladığını söyledi.

Kısıtlama nedeniyle yüz yüze yapılamayan uygulamalara yönelik telafi programları hazırladıklarını belirten Özcan, "Telafi programı, öğrencilerimizin tarım alanında önemli uygulamaları öğrenmelerini sağlamaya yönelik planlandı. Telafi programına rotasyonlu olarak tüm staj alan öğrencilerimizi dahil ettik. Fakültemiz bünyesindeki 9 bölümde öğrenim gören ve staj yapmaları gereken öğrencilerimiz kısıtlamanın kaldırılmasının ardından stajlarını yapmak üzere sahaya indi. Fakülte olarak geleceğin ziraat mühendislerini yetiştirmeni mutluğunu yaşıyoruz." dedi.

Gıda talebinin karşılanması, güvenilir gıda ve bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi gibi konuların daha sık vurgulandığı Kovid-19 salgını sürecinde ziraat mühendisliğinin vazgeçilmez bir meslek olduğunun daha net anlaşıldığına dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"OMÜ Ziraat Fakültesi olarak geleceğin ziraat mühendislerini daha donanımlı yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakülte olarak bu salgın döneminde önemi çok daha iyi anlaşılan tarımın geliştirilmesi için bilim ve teknolojiyi kullanarak evrensel değerler doğrultusunda araştırmalar yapmak, üretken, yaratıcı, girişimci, iş birliğine açık, hoşgörülü ziraat mühendisleri yetiştirme gayreti içindeyiz. Bu yıl fakültemizde 750 ziraat mühendisi olacak öğrencimiz stajını yapacak. Bunun üçte biri fakültemizde, geri alanı ise özel işletmelerde stajlarını tamamlayacak. Öğrencilerimiz, bu yaz döneminde hem stajlarını yapacak hem de mesleki alanda uygulamalara yönelik bilgi ve tecrübelerini arttıracaklar. Salgın kuralları dikkate alınarak yürütülen bu staj ve telafi uygulamalarımızdan öğrencilerimizde büyük memnuniyet duymaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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