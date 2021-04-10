OMÜ'de üniversite öğrencileri "Samsun'un tüm ilçelerine kütüphane" projesi başlattı
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OMÜ'de üniversite öğrencileri "Samsun'un tüm ilçelerine kütüphane" projesi başlattı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
OMÜ'de üniversite öğrencileri 'Samsun'un tüm ilçelerine kütüphane' projesi başlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Samsun'un 17 ilçesine 17 kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Samsun'un 17 ilçesine 17 kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

OMÜ Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğuna (ÜNİAK) üye öğrenciler, geliştirdikleri proje kapsamında ilk olarak Çarşamba ilçesine bağlı Kürtün Mahallesi'ndeki Kürtün İlkokulu ve Ortaokulu'na kütüphane kurdu.

ÜNİAK Başkanı Enes Melih Aktürk, OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin de projeye katkı sağladığını belirterek, 2 ay içinde 17 ilçede de kütüphane kurulacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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