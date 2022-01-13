OMÜ'de Türkçe öğreticiliği sertifika töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ-Türkçe) 8. dönem Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Programı'nda başarılı olan 36 kursiyere sertifikaları verildi.

OMÜ-Türkçe'de düzenlenen programına katılarak 60 saat teorik, 40 saat uygulama olmak üzere 100 saatlik eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilere sertifikaları verildi.

Programa katılan OMÜ-Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, 8 yılda 2 bin 500 uluslararası öğrencinin Türkçe öğrenerek sertifika aldığını söyledi.

OMÜ-Türkçe'nin 2013 yılında kurulduğunu aktaran Şişman, "4'ü idari personel, 11'i kadrolu, 11'i sözleşmeli olmak üzere 22 öğretim elemanı ile Türkçe öğretimi faaliyetini sürdürüyoruz. Hem dilimizin güzelliklerini hem de ülkemizin güzelliklerini öğretiyoruz." dedi.

Şişman, sertifika almaya hak kazananları tebrik ederek belgelerini sundu.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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