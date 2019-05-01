Omü'de Tsm Konseri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcının 100. yılına atfen oluşturulan repertuarın sunulduğu Türk Sanat Müziği(TSM) Konseri düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, TSM Akademik danışmanı Prof.Dr. Mehmet Emirzeoğlu, OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İki bölüm olarak gerçekleştirilen ve Mustafa Kemal Atatürk temalı görsel sunumlarla desteklenen konserin şefliğini Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan İzzet Tekeli yaptı.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı konserde; "Yemen Türküsü", "Ne Dert Kalır Ne Hüzün", "Bakmıyor Çeşmi Siyah Feryade", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Samsun'dan Bir Işık Gibi Vatana" gibi sevilen eserler, koro ve solo olarak seslendirildi.

Konserin ikinci bölümü bağlama resitali ile başlayarak, Muharrem Ertaş- "Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri" eseri ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıldı.

Konserin finalinde, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunan Vatan Marşı ve 10. Yıl Marşı'na Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve protokol üyeleri koroya katılarak eşlik etti. Seyircilerin de zaman zaman eserlere eşlik ederek keyifli anların yaşanmasına sebep olduğu konserde Rektör Bilgiç, programı hazırlayan OMÜ Türk Sanat Müziği Topluluğu'na teşekkür etti.

Konserin sonunda Vali Osman Kaymak, Şef İzzet Tekeli'ye fidan sertifikası takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA