OMÜ'de tohum sergisi
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OMÜ'de tohum sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesince "tohum" sergisi açıldı.

24.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:58
OMÜ'de tohum sergisi

(OMÜ) Ziraat Fakültesince "tohum" sergisi açıldı.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nce öğrencilerin katkılarıyla 'de yetiştirilen bitkilerin tohumlarından oluşan serginin açılışına konuşan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu, ülkemizde yetişen bitkilerin tohumlarının bilinmesi ve geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Bölüm olarak tohumluk bilimi ve teknoloji ile tarımsal biyoteknoloji derslerinin önem taşıdığına dikkati çeken Arslanoğlu, sergi ile Türkiye'nin bitki varlığının ve tohumlarının da öğrenildiğini söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan tohum sergisi iki gün süresince açık kalacak.

Kaynak: AA
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