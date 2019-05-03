Omü'de Şenlik Havasında Tanıtım

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) üniversite adayları ve tüm ziyaretçilere kapılarını açtığı "14. OMÜ Tanıtım Günü", Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezi'nde düzenlenen bir dizi etkinlikle gerçekleşti. Okul ve meslek tanıtımları, seminerler, konserler ve spor turnuvalarıyla şenlik havasında geçen tanıtım günü, Samsunlulardan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Tanıtım gününün açılışına Samsun ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce lise öğrencisi ve öğretmenleri, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, akademisyenler ve çok sayıda OMÜ öğrencisi katıldı.

Tüm birimlerin stantları Yaşam Merkezinde yerini aldı

14. OMÜ Tanıtım Günü'nde; öğrenci alan 16 fakülte, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 11 meslek yüksekokulu ve 6 enstitünün yanı sıra Öğrenci İşleri, Uluslararası İlişkiler, Uzaktan Eğitim, OMÜ Türkçe, OMÜ Havuz gibi ilgili birimler de kendilerine ait tanıtıcı materyaller ve broşürlerle stantlarını açarak Yaşam Merkezi'ndeki yerlerini aldı. Stant yetkilileri üniversite adaylarını; yerleşkeler, burs olanakları, beslenme, sağlık ve barınma imkanları, sportif ve sosyal faaliyetler, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları hakkında bilgilendirerek ziyaretçilerden gelen soruları yanıtladı.

Ayrıca Öğrenci İşleri ölçme ve değerlendirme sitemi, PUAMER'den Öğr. Gör Ayşe Gül sınav korkusunun nasıl yenileceğini, Eğitim Fakültesi PDR Arş. Gör. Mustafa Bayraktar ve Öğrenci İşlerinden Cihan Aksoy doğru tercih sıralaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"Samsun protokolü stantları gezdi, fakültelerin faaliyetlerine katıldı"

Stantları tek tek gezerek stant yetkilileriyle sohbet eden Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki protokol üyeleri de hem yetkililerden birimleri hakkında bilgi aldı hem de fakültelerin tanıtım amaçlı getirdikleri araçları denedi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin standındaki seramik tezgahında çömlek yapımını uygulamalı olarak öğrenirken Rektör Sait Bilgiç de İletişim Fakültesi öğrencilerinin çıkardığı Genç İfade gazetesini inceledi. Yaşar Doğu Spor Bilimleri'nde kurulan kalede de top atışı yapan Rektör Sait Bilgiç, OMÜ Modern Müzik Topluluğu'nun verdiği konseri dinleyerek sahnede yer alan bateriyi çaldı. Üniversite adaylarıyla da yakından ilgilenen Rektör Bilgiç, adaylarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Üniversite adayları hem kampüsü gezdi hem de konserlerle eğlendi

Konserler ve DJ İnanç Seven eşliğindeki müzik yayınıyla ziyaretçilerin eğlendiği tanıtım gününde akademisyen ve üniversite öğrencileri üniversite adaylarıyla buluştu. Ayrıca düzenlenen kampüs ve fakülte gezisiyle üniversite adayları, tercih edecekleri okulları yerinde inceleme fırsatı yakaladı. 100. yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir Müze Komutanlığı'nın desteğiyle açılan "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" de tanıtım gününe özel olarak ziyarete açıldı.

"100. Yıl Kupası Ödül Töreni" yapıldı

14. OMÜ Tanıtım Günü, "100. Yıl Kupası Ödül Töreni"ne de ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle "100. Yıl Kupası" olarak düzenlenen üniversite içi spor şenliklerinin kazananları, tanıtım gününde yapılan ödül töreniyle kupalarını aldı. Okçuluk dalında birinci Havva Kavun olurken oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor dalı) dalında birinci İrfan Karagöl, ikinci Ümit Şenoğlu, üçüncü Esra Türkpençe ve dördüncü de Sezgin Şahbaz oldu. Masa tenisi dalı personel kategorisinde de birinci Metin Özkan, ikinci İrfan Cinsoy, üçüncü Yaşar Balcı oldu. Masa tenisi öğrenci kategorisinde ise birinci Yusuf Uyanık, ikinci Gökhan Eceli oldu.

Takım olarak yapılan maçlarda ise basketbol dalında birinci Tıp Fakültesi takımı, ikinci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi takımı, üçüncü Eğitim Fakültesi takımı ve dördüncü de Mühendislik Fakültesi takımı oldu. Voleybol kadın takımları turnuvasında birinci Eğitim Fakültesi takımı, ikinci Tıp Fakültesi takımı olurken voleybol erkek takımları turnuvasında birinci Tıp Fakültesi takımı, ikinci de Ziraat Fakültesi takımı oldu. Futbol personel kategorisinde de birinci Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi takımı, ikinci Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı takımı, üçüncü de OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Karma takımı oldu.

Kazananlar kupalarını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki öğretim üyelerinin elinden aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA