OMÜ'de kuşlar için yuva yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre ve Düzenleme Müdürlüğü tarafından "Kuşlar yuvasız kalmayacak" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında kuş yuvaları yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre ve Düzenleme Müdürlüğü tarafından "Kuşlar yuvasız kalmayacak" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında kuş yuvaları yapıldı.

İlk etapta hazırlanan 10 kuş yuvası OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Kurupelit yerleşkesindeki ağaçlara asıldı.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy ile Çevre ve Düzenleme Müdürü Abdülaziz Özmen'in de katıldığı etkinlikte yeşil doğa, yeşil çevre ve yaşanabilir üniversite amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız