OMÜ'de Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi
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OMÜ'de Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi

16.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:48
OMÜ'de Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yabancı uyruklu öğrencilere yönelik "Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi" tanıtıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yabancı uyruklu öğrencilere yönelik "Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi" tanıtıldı.

Türk kültürünün tanıtılması, yaygınlaştırılması, uluslararası diyalog ve iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan projenin tanıtımı, OMÜ Senato Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu, Proje Yönetim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç ile farklı fakültelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin nitelikli eğitim almasının ilk hedefleri olduğunu söyledi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerine döndüklerinde orada var olan eğitim standartlarının üzerinde eğitimli olmalarını önemsediklerini belirten Ünal, "Böyle önemli bir projeyi hayata geçireceksek öncelikli olarak bu projenin bir misyona sahip olması gerekir. Bu nedenle üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversitemizden mezun olurken yeterli düzeye ulaşmaları ve bütün eğitimlerini eksiksiz olarak alması öncelikli hedefimizdir. Bunun için de geliştirmemiz gereken dört önemli unsur vardır. Bunlar dil ve kültür yeterliliği, bilimsel yeterlilik, kişisel gelişim ve misyon sahibi olmaktır. Bu dört niteliği sağlayabilecek eğitimi vermek en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu ise OMÜ'nün 6 bini aşkın uluslararası öğrenciye sahip olduğunu hatırlattı.

Dünya genelinde değer atfedilen üniversitelerin, burslu öğrenci statüsünde en zeki ve kabiliyetli öğrencileri seçerek çeşitli destek ve kültürel eğitim süreçleri içine aldığına işaret eden Kurşunoğlu, şunları dile getirdi:

"Yabancı uyruklu seçkin öğrencilerin burslandırılması, aynı zamanda üniversitelerin, bulundukları ülkelere beyin göçünü çekmek için uyguladıkları stratejik önemde bir yapılanma olarak görünüyor. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında üniversitelerin, söz konusu işlemleri üniversite vakıfları aracılığıyla yaptıklarına şahit olmaktayız. Bizler de bu eksende üniversitemizde lisans eğitiminden başlayarak yüksek lisans ve doktora süreçlerini de kapsayacak şekilde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir burslu eğitim ve yetiştirme projesini kültürel alanda uygulayacağız."

Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini aktaran Kurşunoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut uluslararası öğrenciler ile üniversiteye yeni başlayacak olanlar içinden not ortalaması ölçeğine göre, harç temeli üzerinden 3 ana seviyede burslandırılması ön gürülmektedir. Öğrencilerin, 2 yıllık bir eğitim süreciyle kültür elçisi sertifikası alabilecek konuma getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında burs verilecek öğrencilerin sadece not ortalaması değil, hedefleri, amaçları ve sunacakları katkılar kültür elçisi seçiminde önemli noktalar olarak değerlendirilmelidir. Bu kriterler doğrultusunda başarılı öğrencilerin belirlenmesi ve gelecekte ülkelerine döndükleri zaman iş imkanları noktasında onlara ışık olması önceliklerimiz arasında olmalıdır. "

Proje, kapsamında Türk kültür ve medeniyet tarihinin simgesi olan edebiyat, müzik, sanat, folklor, mutfak sanatları gibi temalar "Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi"nin bileşeneri arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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