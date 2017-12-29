Omü'de İşçilerin Yüzü Gülecek

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) çalışan işçilerin ekonomik şartlarını iyileştirilerek bir protokole imza atıldı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ); OMÜ Rektörlüğü ve bağlı iş yerlerinde uygulanmak üzere 08.09.2016 tarihinde imzalanan 01 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2018 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesine "geçici madde"nin ilave edilmesi konusunda mutabık kalarak bu doğrultuda bir protokole imza attılar.



İşçilerin mağduriyetleri giderilecek



Rektörlük makamında imzalanan protokole göre; yaklaşık 200 işçinin, son beş yıllık kıdem zammı uygulamasından doğan ücret, ikramiye ve ilave tediye alacakları en geç 2018 Nisan ayı sonuna kadar ödenecek. Söz konusu protokolle işçilerin uzun süredir bir mağduriyet olarak gördükleri sorun çözüme kavuşturulmuş olacak.



Protokole, OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve TEZ-KOOP-İŞ Sendikası adına Şube Başkanı Mustafa Barın imza atarken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ile üniversite ve sendika temsilcileri de törende hazır bulundu.



Protokol neticesinde yapılacak ödemelerle birlikte söz konusu işçilerin mevcut ekonomik şartları iyileştirilerek hak kaybı önlenecek. - SAMSUN