OMÜ'de "İlmek ilmek tecrübe" söyleşisi düzenlendi

04.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:34

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu ile KOBİ ve Girişimciler Topluluğu tarafından "İlmek ilmek tecrübe" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu katıldı.

Öğrencilerle sohbet ederek sorularını cevaplayan Erdemoğlu, öğrencilere girişimcilik ve kariyer hedefleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Yapılan her işte mutlaka bir hedefin olması, hedefe ulaşmak için de çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Erdemoğlu, "Her dönemde içinde bulunduğunuz şartlara göre yaşamasını bilmeniz gerekiyor. Unutulmamalıdır ki hayatınızda olan hiçbir şey size ait değildir. Sadece sorumluluklarınız vardır. Hiçbir şeyi alıp götüremiyorsunuz. Unutmayın ki hayat size sadece istediklerinizi sunuyor. Bunun için çalışmak ve sorumluluk almak zorundasınız. İş yaptıracağınız zaman işi ehline verin. Akraba, eş dost gözetmeyin. Mutlaka bir amacınız ve hedefiniz olsun. Oyuncu olmayan teknik direktör olamaz." ifadelerini kullandı.

Söyleşiye OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA