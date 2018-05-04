Omü'de "Beton Bayramı"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde "Geleneksel Beton Bayramı" 14. kez kutlandı.

2002 yılında piknik şeklinde ilk defa kutlanmaya başlanan Beton Bayramı 2005'ten bu yana da bilimsel etkinlik (panel) ile birlikte kutlanmaya devam ediliyor.

İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencilerinin "yapı malzemeleri" dersi kapsamında her yıl düzenlediği Beton Bayramı, bu yıl İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Hizmet Binasında coşkuyla kutlandı.

Kutlama programında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Fahri Birinci, bu yılki panel konusunun "yeni malzeme ve uygulamalar" olarak belirlendiğini söyleyerek katılımcılara 3 farklı yenilik ve uygulama konusunda detaylı bilgi aktarıldığını belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Birinci, önde gelen üniversitelerin gelenekleri ve sürekliliği olan sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlediğine dikkat çekerken OMÜ'nün de bu yolda ilerlediğini, Beton Bayramının bu gelişmeye pozitif katkıları olacağını belirtti.

Yöneticiliğini OMÜ mezunlarından İnşaat Mühendisi Özgün Albayrak'ın yaptığı panele; İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Sekreteri Tahsin Asan, Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Gökhan Demir, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Panelde Röleve ve Anıtlar Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Ali Saral, beraberindeki Eyet Fattah ile "Yeni Samsun Müzesi" ile ilgili proje ve devam eden yapım aşamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Diğer panelist İnşaat Mühendisi Görkem Özkurt ise "Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemleri" adlı sunumunda; son teknoloji sistemler hakkında kalıp maketlerini de kullanarak detaylar aktardıktan sonra, hazırlanmış çeşitli hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Bir başka panelist İnşaat Mühendisi Kadir Yurt ve Burak Seçkin Alpsal da "Köprülerde İmalat Aşamaları" başlıklıyla, çeşitli önemli projelerde imal edilen köprü örnekleri üzerinden dikkat edilmesi gereken önemli noktaları katılımcılarla paylaştı.

Panelistlerin öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından bina bahçesinde düzenlenen mangal başı yemeğine ve eğlence programına geçildi. Davetliler, öğretim üyeleri ve öğrenciler müzikli eğlencede geç vakte kadar doyasıya eğlendi. - SAMSUN