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OMÜ'de Avrupa Birliği projesi tanıtımı

OMÜ'de Avrupa Birliği projesi tanıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ortağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) olan "Green Human Growth Project for Action" başlıklı Avrupa Birliği projesinin ve genel olarak Avrupa Dayanışma Programı'nın tanıtımı ile ilgili OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) konferans verildi.

Türkiye ortağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) olan "Green Human Growth Project for Action" başlıklı Avrupa Birliği projesinin ve genel olarak Avrupa Dayanışma Programı'nın tanıtımı ile ilgili OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) konferans verildi.

Söz konusu proje, 2020 yılı teklif çağrısı dönemi "Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Projesi" kapsamında yer alıyor. Konferansta Proje Yürütücüsü İİBF İktisat Bölümü Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita, yürürlükte olan proje ile ilgili detaylar aktardı.

Proje kapsamında OMÜ'de gönüllü olarak bulunan Fransa vatandaşı Marion Cohadon kendi proje ve gönüllülük deneyimini paylaştı. Projenin uygulanmasına gönüllü olarak katılan öğrenciler Alara Öztürk, Ebru Nur Aslan, Esad Sünnetçi, Manar Noser, Mukkaram Ejaz ve Nouha Laffet ise Avrupa Dayanışma Programı ile ilgili tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Konferansta ayrıca, OMÜ öğrencisi Axel Ceron, ülkesi Meksika'daki gençlik projelerine ilişkin deneyimlerinden bahsetti.

Uluslararası İlişkiler Birimi ESC Sorumlusu Öğr. Gör. Soner Çelik de program kapsamında ESC Ofisleri'nin görevleri hakkında bilgi verdi. Konferans sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.

Projenin ve Avrupa Dayanışma Programı'nın tanıtımı kapsamında 7-9 Aralık 2021 tarihlerinde 3 gün boyunca İİBF Binası giriş katında stant kurulurken gönüllü öğrenciler de tanıtımda görev aldı. - SAMSUN

OMÜ'de Avrupa Birliği projesi tanıtımı

OMÜ'de Avrupa Birliği projesi tanıtımı

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