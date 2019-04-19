Omü'de "Afrika Tanıtım ve Kültürel Günü" Gerçekleştirildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Afrikalı Öğrenci Topluluğu (ASAS) tarafından "Afrika Tanıtım ve Kültürel Günü" programı gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım programının açılışında konuşan Afrikalı öğrencileri bir araya getiren ASAS'ın Başkanı Rajab Kadogo Daudi, güçlü ve büyük Afrika için 4 yıl önce bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. "Afrika biziz, Afrika hepimizindir" diyen Rajab Kadogo Daudi, "Bu sorumluluğu almak hepimizin görevi. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Bugün kültürümüzü, tarihimizi, değerlerimizi yaşama ve yaşatma günüdür. Bu değerler bize atalarımızdan emanettir. Bu değerlerden vazgeçilmeyecek ve bu değerlere asla ihanet edilmeyecektir. Bu değerleri yaşamak ve yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

"Afrika kıtasından 751 öğrencimiz var"

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça ise, üniversitelerinde günden güne öğrenci sayılarını artmakta olduğunu belirterek, "Şu anda 113 ülkeden 5 bin 128 uluslararası öğrenci bulunmakta. Afrika kıtasından ise 751 öğrencimiz var. Uluslararası Öğrenci Topluluğu olarak farklı ülkelerden gelen her öğrenci grubuna ülkelerini tanıtmaları için fırsat yaratıyor. Bizler de bu sayede farklı kültürleri tanımış oluyoruz." diye konuştu.

"Bütün farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabilmek çok değerli"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de, iyi bir üniversitede olduklarını vurguladı. Öğrencilere seslenen Rektör Bilgiç, "Dünyanın çok farklı bölgeleri ve ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikte okumaktasınız. Okuduğunuz bölümlerden mezun olduğunuzda her biriniz meslek sahibi olacaksınız. Fakat bu kadar çok değişik kültürlere sahip öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı ayrıca önemli bir kazanım elde edeceksiniz. Dünyada çok farklı diller konuşulmakta. Çok farklı inançlar ve yaşayışlar var ama nihayetinde herkes insan. Bütün farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabilmenin ne kadar mümkün olduğunu buradaki beraberliğinizle göstermiş oluyorsunuz. Bu beraberlik sizlere dünyanın herhangi bir bölgesine gittiğinizde veya kendi ülkelerinize döndüğünüzde çevrenizde iyi şeyler yapmak ve güzellikler yeşertebilmek için ciddi bir kazanım olacaktır. Herkes öğretmen, avukat, doktor olur ama asıl zor olan iyi bir insan olabilmektir. Sizler bunu burada inşallah başaracaksınız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program, Afrika'da bulunan devletlerin gösterileriyle ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programa ayrıca, Türkçe Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, uluslararası öğrenci toplulukları üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA