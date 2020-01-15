OMÜ'de 165 öğretim üyesi biniş giydi

15.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:32

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için biniş giyme töreni düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 165 akademik personel için tören gerçekleştirildi.

Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde üniversitelerin çok önemli bir yer aldığına dikkati çekti.

Akademik anlamda her akademisyenin alanında kendisinden bahsettiren işler yapması gerektiğini söyleyen Kaymak, "OMÜ bir ocak gibi çevre illere ve Türkiye'nin her yerine akademisyen yetiştiriyor. İlimiz, ülkemizin kalkınmasına büyük katkılarda bulunuyor. Cübbe giyecek arkadaşlara akademik hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, cübbe veya biniş denilen giysiyi üç meslek grubunun giydiğine dikkat çekti.

Bilim insanları ile akademisyenler, din adamları ve yargı mensuplarının hakikati gizlemeden ortaya çıkaran, dosdoğru durması gereken ve herhangi bir baskıya maruz kalsalar dahi hakikati söylemekten ve onu açığa çıkarmaktan geri durmayacak bir yükümlülüğe sahip olan meslekleri icra ettiklerine işaret eden Bilgiç, şöyle devam etti:

"Biniş giyenlerin görevlerini yerine getirmedikleri toplumlarda huzur, adalet ve düzenden söz edilemez. 2019-2020 eğitim öğretim yılına 25 bin akademisyen olmak üzere toplam 6 bin 500 çalışan ve 54 bin öğrenci olarak başladık. Bugün cübbeyi giyecek öğretim üyelerimizin hepimizin şahitliğinde bu yükümlülüklerini yerine getireceklerinin farkındalığının oluşturulması ve bunun bir yerde de sözünün verilmesi anlamına geldiğini ifade edebiliriz."

Törende, 2018-2019 akademik yılında başarı elde edenlere ödülleri verildi.

Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde ödülü Teknopark adına Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak aldı. 1512 -TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Desteği Ödüllerinde ise "yerli elektrik stetoskop" projesi ile Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Selim Aras, Riskli Yenidoğanda Ön Değerlendirme ile Erken Teşhis ve Tedavi Projesi ile OMÜ Gelişimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) Öğretim Görevlisi Sema Gül Türk, Ampute Bireyler İçin Tasarlanmış İnsan Doğasına Uygun Biyonik El ve Kol Tasarımı Projesi ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Görevlisi Mehmet Serdar Çelik ve Yüksek Verimlilik ve Kararlılıkta Perovskite Güneş Pillerinin Seri Üretimi İçin Makine Tasarım ve İmalatı Projesi ile bir yapı denetim şirketi yardımcı kontrol elemanı OMÜ bütünleşik doktora öğrencisi Ahmet Rasim Girişken'e ödülleri Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı ve Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ve müzik dinletisinin ardından yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri binişlerini giydi.

Kaynak: AA